Пропагандисты снимают сюжеты про «передовую» в тылу – оккупанты для кадра «минируют» уже чистую территорию, из-за чего получают ранения

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Для имитации успешного наступления «второй армии мира» и создания картинки гуманизма «воинов освободителей» российские пропагандисты заставляют командиров оккупационных подразделений отводить с передовых позиций войска и выделять в распоряжение СМИ личный состав и военную технику для участия в фильмировании агитационных роликах и фейковых сюжетах.

Оккупантов принуждают копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудование передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия и разминирование территории.

Для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз заминировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию.

Во время одного из таких «разминирований» на Арабатской Стрелке несколько рашистов получили осколочные ранения и контузии.

«Однако, по словам кремлевских геббельсов, это лишь придало реалистичности картинке и обеспечило более качественное влияние сюжета на мозги россиян», - добавили в разведке.

Напомним, в понедельник, 9 мая, на территории захваченных украинских территорий не смогли показать парад в Москве и выступление президента россии владимира путина с российского спутника.