В Украине с начала вторжения рф покинули свои должности 6 тысяч чиновников

Более 6 тысяч государственных служащих покинули свои должности с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, пишет «Зеркало недели».

По словам политика, такое большое количество увольнений связано с тем, что госслужащие не могут выполнять свои непосредственные обязанности из-за военных действий во многих регионах страны.

- По состоянию на это время есть информация, что в течение военного положения уволилось около 6 тысяч государственных служащих. Мало ли это или много, трудно сказать, как правило, это жизненные процессы. Но в этом случае мы связываем эти увольнения именно с военными действиями, невозможностью исполнения своих обязанностей, – констатировал Немчинов.

Также министр подчеркнул, что сейчас многие госслужащие выполняют работу дистанционно, поскольку не имеют доступа к собственным кабинетам. Он отметил, что согласно статистике Национального агентства по вопросам государственной службы, в начале мая в Украине было менее 200 тысяч активных государственных служащих.