россия продает свои танкеры, чтобы рассчитаться с долгами, - СМИ

Крупнейшая судоходная компания россии, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов «Совкомфлот» продал около «дюжины судов» покупателям в Азии и на Ближнем Востоке, чтобы расплатиться с западными банками в условиях санкций.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, «Совкомфлот» продал пять танкеров дубайской Koban Shipping и четыре газовоза сингапурской Eastern Pacific Shipping. Eastern Pacific заплатила $700 миллионов банку, ставшему владельцем судов.

СКФ также ведет переговоры с компаниями, включая China Merchants Group, чтобы продать другие танкеры, сказали собеседники газеты. По их словам, конечные владельцы ряда продаваемых судов могут быть неизвестны в течение некоторого времени.