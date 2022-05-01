Из-за обстрелов на Кинбурне возникли пожары, но русские оккупанты не дают возможности их потушить: «Пытаемся вести диалог»

На Кинбурнской косе, территория которой является заповедной и должна охраняться, возникли пожары из-за обстрелов русских оккупантов.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что оккупанты не разрешают их тушить, хотя сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций пытаются. Власть, в то же время, ведет диалог.

— К сожалению, пожары вследствие обстрелов возникли. По данным на вчера пожары были на территории административной Херсонщины, и мы бы не смогли никак потушить, потому что единицы техники, которые мы использовали на Кинбурне, находятся в Херсонской области. ГСЧС в той зоне работает, они выезжают, пытаются что-то делать, но есть ограничения от оккупантов, они не пускают туда. Мы понимаем ценность этой территории, пытаемся вести диалог по этому поводу, но есть определенные проблемы, - сказал Виталий Ким.

Напомним, на Кинбурнской косе уже который день бушуют пожары.

«Никогда еще так не горела Кинбурнская коса. Даже в том 2001 году, когда выгорело 1100Га. Она горит по 7-9...12 дней и это повторяется. Район границы Николаевской и Хеосонской области. Огонь валит в обе стороны», - написал активист Евгений Лютер.

Как известно, Кинбурнская коса контролируется российскими оккупантами, которые запрещают тушить пожар.