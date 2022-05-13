В ОП считают убытки от войны и необходимые на восстановление суммы – сколько нужно Николаевщине, пока сказать не могут

Кирилл Тимошенко Офис Президента продолжает собирать информацию о необходимых суммах денег для восстановления инфраструктуры, пострадавшей из-за атак россии. На данный момент общую сумму ущерба в Николаевской области назвать не могут.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Наше видение – будем просить наших партнеров взять шефство над регионами, городам отдельно. За последние две недели каждая областная военная администрация сделала каталог, в котором перечислена вся разрушенная инфраструктура и предварительно просчитано, сколько будет стоить ее возобновить, отремонтировать или построить что-то новое, – сказал Тимошенко.

Кирилл Тимошенко отметила, что с первого дня каждая областная военная администрация фиксирует разрушения и отчитывается об этих данных. К сожалению, такую информацию невозможно собрать на временно оккупированных территориях.

– В этих каталогах области много кластеров: дорожная инфраструктура, спортивная, медицинская, социальная, жилищная (как и частные дома, так и многоквартирные), все это предварительно просчитано. Дальше об этом с нашими партнерами будет общаться Президент, премьер-министр, руководитель Офиса, представители МИД, чтобы решить вопрос, который мы для себя поставили, – отметил он.

По словам Тимошенко, в некоторых деоккупированных регионах уже приступили к восстановлению инфраструктуры, при этом, к примеру, в Киевской области уже идет процесс строительства частных домов, идет разработка проектов для строительства многоквартирных домов.

Глава ОВА Виталий Ким добавил, что поскольку сейчас на территории Николаевской области ведутся боевые действия, то расходы на капитальное строительство заморожены, на работы по поддержке дорог и прочей инфраструктуры продолжаются. Масштабное восстановление планируется уже после прекращения войны. Также Ким отметил, что к концу войны уже должны быть готовы некоторые проекты.

Заместитель Офиса Президента не смог пока назвать общую сумму ущерба, причинённого оккупантами на Николаевщине.

– Суммы есть. Сначала военные администрации посчитали, потом мы пересмотрели: что-то уменьшили, что не было посчитано. Мне не в первый раз за последние дни задают этот вопрос. Мы не можем пока точечно сказать по областям или отдельным регионам, сколько будет стоить восстановление. Но решение было принято, надеюсь что в ближайшие недели мы его прокоммуницируем и будет информация по каждому региону отдельному, – сказал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что программа восстановления касается не только государственного и коммунального сектора, но и бизнеса, имущества физических лиц.