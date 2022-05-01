Во всем мире заморозили активы рф на сумму более $1 триллиона

Страны Европы, Соединенные Штаты, Япония и другие партнеры Украины заморозили уже более $1 триллиона активов, принадлежащих рф, российским олигархам и другим гражданам.

Об этом в интервью «LIGA.net» рассказал глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

При благоприятном сценарии Украина может рассчитывать на конфискацию половины от триллиона.

- По нашим оценкам, сейчас заморожены активы россии и лиц, связанных с войной, на сумму свыше $1 триллиона. Это колоссальные средства, впервые в истории заморожено столько, – сказал он.

Глава НАПК считает, что в случае синхронной работы органов власти Украина может конфисковать «хотя бы половину» – $500 миллиардов. Также Новиков рассказал, что по запросам украинской стороны по всему миру заморожены «сотни миллиардов» долларов. В этом списке, в частности, виллы пропагандиста Владимира Соловьева в Италии.