Украинские пограничники не пустили в Польшу парня, который спрятался от них под матрасом

Украинские пограничники в пункте пропуска «Шегини» не пропустили парня, который пытался тайно попасть в Польшу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Водитель микроавтобуса вез восьмерых пассажиров, о чем была сделана отметка в контрольном талоне. Однако на паспортный контроль прибыл водитель и семь пассажиров.

«Восьмому молодому человеку не составило труда переместиться с пассажирского сиденья в багажное отделение и поместиться между сумками и чемоданами, еще и прикрыться полосатым матрасом. Таким образом украинец пытался скрыться от контроля и попасть в Польшу, ведь законных оснований для выезда за границу у мужчины призывного возраста не было», - отмечено в сообщении.

Нарушителя привлекли к административной ответственности, а о перевозчике сообщили в полицию, в его действиях усмотрели незаконную переправку людей через границу.