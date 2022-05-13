«Выводы о том, кто, что и где «проморгал» будем делать после победы»: Замглавы ОП призвал политиков перестать критиковать действия во время войны

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко призвал политиков не заниматься сейчас поиском виновных в определенных неудачах, а сплотиться для победы. Оценку действиям во время войны нужно давать уже после ее окончания и это должны делать соответствующие органы.
Об этом Тимошенко заявил во время брифинга в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Заместителя главы ОП спросили со ссылкой на советника главы ОП Арестовича, кто виновен больше в том, что «проморгали» Крымский перешеек: гражданская власть или военное командование.
– Я не могу это комментировать, честно вам говорю. Но все выводы о том, кто, что и где «проморгал» будем делать, как только мы выиграем это войну. И хотелось бы ко всем обратиться, в том числе и к господину Арестовичу, что не нужно сейчас поднимать вопросы кто, где и в чем виновен. Нужно быть сплоченными и идти к победе. Как бы это не звучало, это сейчас самое главное. В некоторые моменты кажется, то некоторые политики, активисты или еще кто-то забывают с чего все начиналось несколько месяцев назад. Я сейчас не об Арестовиче продолжил, а о других политиках и так далее. Мало того, что история расставит все точки, но будут выводы сделаны и правоохранителями в том числе. И в этом я точно уверен, – сказал Тимошенко.