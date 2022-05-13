«Выводы о том, кто, что и где «проморгал» будем делать после победы»: Замглавы ОП призвал политиков перестать критиковать действия во время войны

Кирилл Тимошенко Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко призвал политиков не заниматься сейчас поиском виновных в определенных неудачах, а сплотиться для победы. Оценку действиям во время войны нужно давать уже после ее окончания и это должны делать соответствующие органы.

Об этом Тимошенко заявил во время брифинга в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заместителя главы ОП спросили со ссылкой на советника главы ОП Арестовича, кто виновен больше в том, что «проморгали» Крымский перешеек: гражданская власть или военное командование.