«Понемногу движемся»: Замглавы ОП Тимошенко заявил, что на Николаевщине аграрии перенастраивают логистику для своей продукции

Кирилл Тимошенко и Виталий Ким В Николаевской области аграрии меняют пути для вывоза больших объемов зерна после того, как россия заблокировала порты и продолжает обстреливать страну.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил во время брифинга в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– По вывозу зерна скажу так: понемногу движемся. Конечно не в тех темпах, которые были. Но, думаю, что все аграрии и население понимает, почему так. В стране идет война, и мы не можем пользоваться большинством портов. Такие условия, но мы движемся, – сказал Тимошенко.

Относительно проблем с топливом замглавы ОП сказал, что правительство продолжает работать над этим вопросом и надеется на его решение в ближайшие дни.

– Мы были в Вознесенском районе, и докладывал глава РГА, что там посевная идет на процентов 80+. Аграрии строят себе склады, поскольку понимают сроки удлиненной логистики. Но все работают, все выходят из этой ситуации. Все с топливом, удобрением, все работают. Я так скажу, что наш николаевский нардеп Гайду стал главой аграрного комитета, поэтому я думаю, что мы найдем общий язык с нашим местным народным депутатом и он предоставит ту программу поддержки, которая в том числе будет и для Николаевской области, – сказал Ким.

Напомним, как ранее Ким сообщал, что зернового запаса хватит на два года, но есть проблема с логистикой.