«Президент на постоянной связи с защитниками Мариуполя»: Замглавы ОП заявил, что власть постоянно ищет пути для эвакуации с «Азовстали»

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что власть постоянно ищет пути для эвакуации защитников Мариуполя и ведет по этому поводу переговоры.

Об этом Тимошенко заявил во время брифинга в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Главнокомандующий, Президент Украины на постоянной связи с защитниками Мариуполя и «Азовстали». Мы знаем о ситуации. И по несколько раз на день они разговаривают. Относительно возможной эвакуации скажу, что мы очень надеемся на любой путь и надеемся вытащить парней оттуда живыми. И мы делаем много на переговорном фронте, на дипломатическом – это я точно знаю. Это не только от нас зависит, но я надеюсь, что мы сможем все-таки договориться и самое главное – сберечь жизни защитников Мариуполя.

Напомним, как в правительстве заявили, что рф пока не соглашается на эвакуацию воинов с «Азовстали».