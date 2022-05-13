Глава украинской разведки Буданов заявил, что путин тяжело болен и война закончится до конца года

В России уже происходит переворот с целью свержения владимира путина.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News, сообщает «УНИАН».

По его словам, глава кремля серьезно болен раком. Буданов также отметил, что развязанная россией война против Украины достигнет переломного момента в августе и закончится к концу года.

- Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым, - сказал глава разведки.

По словам Буданова, тактика россии не изменилась, несмотря на ее сдвиг на восток, и добавил, что россия несет огромные потери. Глава украинской разведки говорит, что не удивлен неудачами россии в войне.

- Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся, - отметил он.

Буданов также говорит, что Европа видит в россии большую угрозу и боится агрессии со стороны Москвы.