Оккупированная Южная Осетия проведет «референдум» о вступлении в состав рф

Глава оккупированной рф Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу «объединения с россией».

Об этом сообщает «Настоящее время».

«Назначить референдум республики Южная Осетия по вопросу «Вы поддерживаете объединение республики Южная Осетия и россии?». Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года», - говорится в указе.

В Южной Осетии 8 мая прошло повторное голосование на президентских выборах. Действующий глава оккупационной власти Бибилов признал свое поражение лидеру оппозиции Алану Гаглоеву.

Ранее, 30 марта этого года Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты «юридические шаги» по вступлению «республики» в состав рф, и назвал россию «исторической родиной» южных осетин. Практически все население региона имеет российское гражданство.