ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе украинская армия отразила десять атак врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 14 мая.

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00:26 Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции на Донецком и Луганском направлениях. Обстановка сложная, но контролируемая.

Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, уничтожает административные здания.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил 13 мая отразили 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом. ВСУ уничтожили:

• 5 танков; • 5 артиллерийских систем; • 6 единиц боевой бронированной техники; • 7 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

00:17 Федеральный совет безопасности Германии рассматривает вопрос вероятной передачи Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Предложение от компании DIEHL уже две недели находится на рассмотрении совета безопасности, но пока решение не принято.

По информации издания, если система ПВО будет передана, то она может заработать в Украине с ноября. Для использования системы необходимо обучение украинских военных в Германии.

В целом, Украина заинтересована в приобретении десяти таких систем. Они могут быть изготовлены в течение следующих трех-четырех лет.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.