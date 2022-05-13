Сейчас идут переговоры, к ним привлекли влиятельных посредников, - Зеленский об эвакуации защитников «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах по освобождению тяжелораненых защитников «Азовстали» задействовали наиболее влиятельных посредников.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и «Азовстали» всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывозе тяжелораненых, медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками, - отметил Зеленский.

Он добавил, что власти Украины не забывают про города, которые оказались во временной оккупации.