Защитники Мариуполя уже уничтожили 6 тысяч оккупантов

Украинские военнослужащие в Мариуполе с 24 февраля уничтожили 6 тысяч оккупантов, несмотря на их количественное и качественное преимущество.

Об этом во время Киевского форума безопасности рассказал заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар, передает «Зеркало недели».

По словам военнослужащего, группировка врага составляла более 14 тысяч солдат и сильно превосходила количество украинских бойцов. В частности, среди оккупантов было достаточно большое количество наемников из ЧВК «Вагнера».

«Нашим гарнизоном удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Это около 78 танков. Это больше 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным данным. Есть еще много неподтвержденных данных, но мы не будем на них опираться», - заявил Паламар.

Заместитель командира «азовцев» в очередной раз призвал мировых лидеров и международные организации помочь эвакуировать раненых бойцов из «Азовстали», подчеркнув, что состояние многих из них критическое.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в переговорах по освобождению тяжелораненых защитников «Азовстали» задействовали наиболее влиятельных посредников.