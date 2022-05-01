Война на Николаевщине: За сутки ВСУ ликвидировали 65 оккупантов и их технику

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 13 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 14 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

10:46 На линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не разрешают, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

В то же время эффективным применением ракетно-артиллерийских ударов во взаимодействии с авиацией Воздушных сил уничтожены 65 рашистов, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная и автомобильная техника врагов.

Николаев продолжали обстреливать из систем залпового огня.

10:41 За прошедшие сутки в Николаевской области после вражеских атак погибли и пострадали мирные жители, сообщили в ГУ Нацполиции.

Также повреждены жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

На местах происшествия работали полицейские и спасатели. Следователи фиксируют каждый факт преступлений, совершенных русскими войсками. По всем фактам военных преступлений начаты уголовные производства по части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).

За минувшие сутки все подразделения полиции Николаевщины обработали 396 сигналов, поступивших на спецлинию 102. Большинство из них о последствиях обстрелов.

Сотрудники полиции продолжают обеспечивать правопорядок на улицах населенных пунктов региона, держат криминогенную ситуацию под контролем и помогают местным жителям преодолевать последствия обстрелов врага.

В полиции также призвали жителей Николаевщины не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях или соблюдать правило «двух стен».

10:39 За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили пять человек. К счастью, детей среди пострадавших нет, сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 164 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

10:25 Отбой воздушно тревоги в Николаевской области.

10:16 В Николаеве сообщают о взрыве.

10:03 Военная комендатура Николаева обнародовала еще фото последствий обстрела в ночь с 12 на 13 мая.

09:46 В Оперативном командовании «Юг» показали вертолет оккупантов, который сбили военнослужащие 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, которые противостоят российским захватчикам на границе Николаевщины и Херсонщины.

09:41 На территории всей Николаевской области объявили воздушную тревогу.

09:18 В течение суток сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области потушили три пожара, которые возникли в результате попадания боеприпасов и их обломков при вражеских обстрелах Корабельного района Николаева, сообщили в ведомстве.

Так, сотрудники 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го ГПСО, Галициновского отряда местной пожарной охраны и сотрудники Николаевского лесного хозяйства дважды привлекались к тушению хвойного настила на территории Балабановского лесного урочища. Общими усилиями пожар ликвидирован на общей площади 7,95 гектара, не допущено распространение пожара на верхушки деревьев

А пожарные 5-й и 4-й ГПСЧ и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС потушили пожар складского помещения с запчастями и автомобилей под разборку на частной территории на площади 100 квадратных метров. К тушению привлекалось три единицы техники и 12 пожарных.

Группой пиротехнических работ отработан 81 адрес и изъято 10 боеприпасов. Всего с начала войны изъято 1783 боеприпаса и отреагировано на 2758 вызовов. Всего зарегистрировано 2972 сообщений.

Также пиротехники работали в пгт Врадиевка и селе Лысая Гора Первомайского района, где граждане обнаружили боеприпасы времен прошлых войн.

08:58 С начала мая АО «Николаевоблэнерго» возобновило две высоковольтные линии 150 кВ, а также силовой трансформатор 40 МВА на одной из электроподстанций. Это дало возможность восстановить питание электричеством 17122 жилищ жителей региона, сообщили в ОВА.

На прошлой неделе в результате неприцельного огня вдоль баштанской трассы оказались обесточенными 4 подстанции из-за повреждения двух линий 150 кВ. В результате ракетных обстрелов были повреждены опоры и перебиты провода. Служба воздушных линий «Николаевоблэнерго», прибывшая для ликвидации последствий обстрелов, организовала оперативный ремонт – были заменены грозотросы и провода, где возможно использовали спиральные зажимы, благодаря чему удалось подать электроснабжение более 10 тысяч домов, проживающих в окрестных селах.

Еще в 7122 домовладениях свет появился благодаря оперативно отремонтированному мобильными бригадами силовому трансформатору 40 МВА.