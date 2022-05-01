На Херсонщине назначенные оккупантами «чиновники» уже собрались убегать в Крым работать официантками и вышибалами

Коллаборанты, которых оккупанты назначили на руководящие должности в Херсонской области, хотя те не имеют соответствующего трудового опыта, уже планируют свой побег в Крым.

Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором зафиксирован разговор двух коллаборантов.

– Вопросы с топливом не решаются – ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются – ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются – ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть… – говорит своей «коллеге» один из «чиновников».

Его собеседница подхватывает: «…вот уже седьмой день нет гуманитарки».

Вместе они приходят к выводу о побеге из региона:

– Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был.

«Наверное, они забыли, что и Херсонщина, и Крым – Украина. А за государственное предательство и сотрудничество с оккупантами им придется ответить. СБУ об этом позаботится!» – подытожили в ведомстве.

Напомним, как в Бердянске оккупанты назначили дворника «заместителем мэра».