«Мы все равно освободим Херсон»: Глава Николаевской ОВА Ким поддержал херсонцев

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей временно оккупированного Херсона потерпеть, отметив, что ВСУ получает больше сил и областной центр будет деоккупирован.

Об этом Ким заявил в своем видеобращении.

– Сегодня хотел обратиться к херсонцам. Ребят, потерпите, понимаю, что очень тяжело: ходят всякие, мягко сказать, нехорошие люди по нашей земле. Но потерпите. Видите, Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства дойдут, планируем мы все. Вижу, что саботируют русские сами приказы, не хотят идти вперед, не могут и не видят долгую перспективу нахождения в Херсоне, для галочки что-то делают там, но это все ерунда. Мы все равно освободим Херсон. Не сдавайтесь, не унывайте, всем тяжело, вам почти тяжелее всех, но терпите, – сказал глава Николаевской ОВА.