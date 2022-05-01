ГУР: россия уже исчерпала резервы боеспособных БТГ, а мобилизация не дает желаемого эффекта

В России на государственном уровне продолжается скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

– Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, касающиеся наиболее боеспособных батальонно-тактических групп российская федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины, – отметил представитель военной разведки Украины.

Также Вадим Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.