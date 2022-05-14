«Оккупанты горели, палыхали»: Морпехи рассказали, как на Николаевщине с «Джавелинов» уничтожают бронетехнику захватчиков

На Николаевском направлении расчеты противотанковых подразделений морской пехоты находятся в постоянном ожидании. Как только поступает разведывательная информация о движении вражеской бронированной техники они сразу отправляются на «охоту», потому что, по словам морпехов, «нет ничего более прекрасного, чем горелая кацапня».

Об этом говорится в сюжете «АрміяInform».

И хотя переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin прост в использовании, ребята постоянно тренируются.

— Изучаем разную информацию, когда есть время, тренируемся сами и передаем опыт другим, кто недавно пришел в подразделение, — рассказал морской пехотинец Денис. - На днях уничтожили танк и БМП врага. Оккупанты горели, пылали.

Этот комплекс уже не раз доказал свою эффективность, по словам защитников, особенности его использования больше подходят для оборонительных действий, но морпехи готовы выполнить любые поставленные задачи и с нетерпением ожидают новой возможности, чтобы выехать и уничтожать вражескую технику.