Родные защитников «Азовстали» призвали Китай помочь с эвакуацией украинских военнослужащих из Мариуполя

Родственники защитников «Азовстали» призвали Китай и лидера страны Си Дзиньпина помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.

Об этом шла речь на пресс-конференции в субботу, 14 мая.

- Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из «Азовстали»». Время идет на дни, минуты, секунды, - заявила одна из участниц пресс-конференции.

Родственники защитников напомнили, что Китай знает историю страданий, цену независимости и что такое борьба двух мировоззрений, и выразили надежду, что Китай не останется в стороне и не будет молчать.

Родные просят провести процедуру экстракции и вывезти защитников Мариуполя, раненых бойцов и тела погибших воинов в третью страну, где они будут находиться до конца войны. Такой страной, по их словам, может быть Турция и ее президент согласен на экстракцию в его страну.

Родственники напомнили, что уже обращались к лидерам всех стран, и Китай, вероятно, единственная страна, к которой еще не обращались.

– Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя, – подытожили родные защитников «Азовстали».

По их данным, лидеры Украины уже обратились с официальным письмом к Си Дзиньпину.

Справка

Эксфильтрация, а также экстракция - тактический прием, основанный на процессе немедленного вывода военных (гражданских, подразделений и т.п.) с места ведения боевых действий в безопасную зону, когда ситуация имеет все угрожающие признаки потери контроля и может привести к уничтожению личного состава.