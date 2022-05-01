В оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых оккупантов с острова Змеиный

Оккупантов, которых ранили и убили Вооруженные Силы Украины на острове Змеиный, свозят в аннексированный Севастополь.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный. Из сорока связистов вооруженных сил рф, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил рф, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе.

На сегодняшний день в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в ​​палатах устанавливается по сорок кроватей.

Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на «государственные предприятия» полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами рф сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

«Как показывает практика, подобные обещания оккупантами не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания «выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах», они сразу оказываются на передовой», - добавляют в разведке.

Напомним, в эфире всеукраинского телемарафона начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.