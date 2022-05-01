Оккупанты активнее начали вербовать детей в качестве своих информаторов

Служба безопасности Украины фиксирует активизацию российских спецслужб по вербовке украинских детей, чтобы сделать из них своих информаторов. Такие попытки встречаются по всей стране, поэтому Служба еще раз призывает родителей: следите, чем занимаются ваши дети в Интернете.

Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Так, на Волыни и Донетчине СБУ разоблачила четырех несовершеннолетних информаторов.

В Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно крутились возле одного из блокпостов. После проверки телефонов детей были обнаружены многие снимки Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписка с неизвестными российскими абонентами. «Неизвестные» расспрашивали у школьников о ситуации, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения.

А в Новолуганске через Telegram-мессенджер оккупант установил контакт с несовершеннолетней украинкой. Он пообещал «гонорар» за информацию о позициях ВСУ на территории поселка и фото мест обстрелов.

Благодаря вмешательству правоохранителей преступное сотрудничество было прекращено.

СБУ напоминает, что в Украине уголовная ответственность наступает по достижении лицом 16 лет, а в некоторых случаях – с 14 лет. Поэтому родителям следует быть максимально внимательными, чтобы их дети не попали впросак.

Напомним, как 17-летнего жителя Киевщины разоблачили на сотрудничестве с оккупантами – он предоставлял информацию и помогал грабить.