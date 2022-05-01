«Боеприпасов и людей – нет. Командир сам себе в ногу выстрелил еще в начале»: Оккупант из Бурятии рассказал, как его сослуживцы хотят сбежать из Украины

В перехваченном телефонном разговоре оккупант из бурятии пытается объяснить удивленной маме причины отсутствия «патриотизма» в российский армии.

Аудио разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вышеуказанный оккупант служит во 2-й десантно-штурмовой бригаде рф, которая сейчас дислоцируется в Херсонской области.

– Че они будут сдаваться, мы на их Родине? … Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт заканчивается – никто не горит желанием

На вопрос матери, почему не срабатывает «патриотизм», отвечает:

– Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу стрельнул, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем можно говорить? Он срочку в Чечне служил.

Его мать оккупанта ярко изображает возможное «наступление Запада на Россию»: «Если Запад начнет наступление на россию. Нас просто всех поубивает. Будет четвертая мировая война, и россия в ней проиграет».

Ответ сына прост и логичен: