«Боеприпасов и людей – нет. Командир сам себе в ногу выстрелил еще в начале»: Оккупант из Бурятии рассказал, как его сослуживцы хотят сбежать из Украины

В перехваченном телефонном разговоре оккупант из бурятии пытается объяснить удивленной маме причины отсутствия «патриотизма» в российский армии.
Аудио разговора обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Вышеуказанный оккупант служит во 2-й десантно-штурмовой бригаде рф, которая сейчас дислоцируется в Херсонской области.
– Че они будут сдаваться, мы на их Родине? … Мне эта Украина вообще не интересна. Надо приезжать и увольняться… Сейчас на контракт сюда никто не пойдет. Кого не спроси, у кого контракт заканчивается – никто не горит желанием
На вопрос матери, почему не срабатывает «патриотизм», отвечает:
– Командир моей батареи второго взвода сам себе в ногу стрельнул, чтобы свалить отсюда! Еще в самом начале. О чем можно говорить? Он срочку в Чечне служил.
Его мать оккупанта ярко изображает возможное «наступление Запада на Россию»: «Если Запад начнет наступление на россию. Нас просто всех поубивает. Будет четвертая мировая война, и россия в ней проиграет».
Ответ сына прост и логичен:
– Тогда путин может одумается. Он же понимает, что мы здесь отхватываем жестко. Боеприпасов и людей – нет… Согласно уставу, если от бригады меньше 50% осталось, бригаду выводят либо прикомандировывают к другой бригаде. А мы своей бригадой так и воюем. Только народу становится меньше… У нас люди сами исчезают. Кто-то без вести пропал, кто-то в плену, кто-то прячется, кто-то уже в россии, – пояснил оккупант.