В Грузии заявили, что не признают «референдум» в Южной Осетии о присоединении к россии

Грузия не признает «референдум» в Южной Осетии о присоединении к россии. Тбилиси в этом вопросе придерживается четкой и ясной позиции.

Об этом заявил глава партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина.

Политик подчеркнул, что у правительства Грузии по поводу оккупированной россией Южной Осетии есть четкая политика. Он добавил, что Тбилиси не будет признавать де-факто ни власть, ни выборы, ни референдум.

– В связи с этим наша позиция очень четкая и ясная. Мы будем следовать именно этой линии, – уточнил Кобахидзе.

Напомним, вчера «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил на июль текущего года «референдум» о присоединении «республики» к России.