Оккупанты предлагают украинцам деньги за «свидетельства» против защитников Мариуполя и «убеждают», что ВСУ применят химоружие

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские солдаты продолжают запугивание, фильтрацию и убийство мирного населения на временно оккупированных территориях.

Об этом она написала в Facebook.

Так, в селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий рашисты предлагают людям денежную компенсацию за разрушенное жилье в обмен на согласие «свидетельствовать» против украинских защитников в Мариуполе.

«В Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревоги. Одновременно приказывают всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Таким образом, рашисты «убеждают» местное население, что Вооруженные Силы Украины собираются применить в городе химическое оружие», - сообщила она.

К тому же, во временно оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков, которые ищут людей, готовых работать в «спецслужбах» ОРДО. Параллельно они проводят показательные фильтрационные мероприятия для патриотически настроенных местных жителей. Группой были замучены и убиты до 50 гражданских лиц, около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение не известно.

«Террор, жестокое и унизительное обращение, убийство мирных жителей на оккупированных территориях - военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала, статьями 7 и 8 Римским уставом международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны», - добавила Денисова.

Поэтому она призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине.