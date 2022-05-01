Оккупанты шантажируют жителей Мариуполя похищенными детьми

Россияне готовят масштабную дезинформационную атаку для международного сообщества с использованием родителей детей, которых депортировали в россию и Донецк.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Через угрозы разъединения с детьми навсегда родителей заставляют записывать видео обращения, где они будут «свидетельствовать», что разъединение родителей и детей провели сами бойцы «Азова» и военные националисты Украины. И именно украинские военные воспрепятствовали соединению семей, в частности родителей с детьми, которые находились в больницах. После таких роликов россияне планируют «вторую серию», где они «нашли и вернули» детей родителям для усиления информационно-психологического эффекта», – заявил Андрющенко.

Он также отметил, что подобное является прямым злоупотреблением и еще одним военным преступлением россии.

Родители детей находятся до сих пор в оккупированном Мариупольском районе, поэтому не имеют возможности противодействовать оккупанту в психологическом давлении.

Андрющенко призвал не верить подобным обращениям, поскольку все они сделаны благодаря шантажу, по принуждению и являются еще одной циничной выдумкой российских информационно-психологических операций.

Напомним, во время недавней эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе представители российской оккупационной администрации разлучили женщину с ее 4-летней дочерью Алисой.