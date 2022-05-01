«Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь»: Омбудсмен заявила о серьезном ухудшении ситуации в регионе

В населенных пунктах Луганской области нет света, воды, газа и мобильной связи, что может стать причиной гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«В то же время решисты продолжают наносить удары по важной трассе Лисичанск-Бахмут – единственной дороге, по которой можно эвакуировать людей и завозить гуманитарные грузы. Более 40 тысяч жителей еще не эвакуированы. Ситуация каждый раз усложняется – и Луганщина постепенно превращается во второй Мариуполь», – отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что такими методами военных действий Россия грубо нарушает все нормы международного права. Согласно статье 54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года запрещено подвергать нападению или уничтожать, выводить или доводить до непригодности объекты, необходимые для выживания гражданского населения.