В Португалии арестовали дом российского олигарха Абрамовича

В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Público.

Попавший под арест дом российского олигарха находится в регионе Алгарви.

По данным издания, за 15 дней до вторжения России в Украину компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать эту недвижимость, но португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила об этом полиции. По требованию МИД Португалии регистрация собственности была заморожена с 25 марта.

Абрамович известен тягой к показному богатству. Однако, после начала войны в Украине Роман Абрамович попал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Британия ввела санкции против семи российских олигархов: в список попали Дерипаска и Абрамович.

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы на общую сумму 7,3 млрд долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния олигарха, которое оценивается в 13,9 миллиардов долларов.

Эра Абрамовича завершилась и в футбольном клубе «Челси», который продан другому владельцу. 2,5 миллиарда, за которые приобретен «Челси», пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам. Абрамович владел клубом со 2 июля 2003 года.

Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 миллионов долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

Санкции против Абрамовича ввела также Австралия.

Кроме того, Португалия проверяет законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу.

Пока что Абрамович удачно избежал санкционных последствий только в США, поскольку Владимир Зеленский просил Байдена не облагать санкциями Абрамовича из-за его роли в переговорах.

Кроме того, российскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.

Напомним, что по словам Владимира Зеленского, российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Украиной и россией как представитель российской делегации. При этом относится к тем, кто склонен к дипломатическому пути решения проблем.

Также СМИ сообщали, что троих участников украинско-российских переговоров могли отравить химическим оружием, в том числе Абрамовича.