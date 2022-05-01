В россии сейчас нет понимания, что делать с захваченными территориями Украины, – советник министра МВД

У россии сейчас нет понимания, что делать с захваченными территориями Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала.

«Фактически каждый день мы видим то на Донбассе, то на Херсонщине кого-нибудь из высокопоставленных чиновников России. Судя по всему, они ездят сюда, чтобы сделать определенные выводы из того, что делать дальше с этими территориями, пока какое-либо решение в Москве не принято» , - рассказал Денисенко.

Он считает, что российский президент владимир путин склоняется к аннексии оккупированных территорий.

«И очевидно, что ему тоже это было бы приятнее, но пока решений об аннексии каких бы то ни было территорий они не приняли. Потому что понимают, что это резко ухудшает переговорный процесс, и фактически большая часть стран может просто выйти из переговорного процесса, как только будет объявлено о начале аннексии», - отметил он.

Напомним, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал жителей временно оккупированного Херсона потерпеть, отметив, что ВСУ получает больше сил и областной центр будет деоккупирован.