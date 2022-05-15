Правительство разрешило НКРЭКП проводить внеплановые невыездные проверки

Правительство разрешило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и компуслуг.

Об этом идет речь на сайте Кабинета Министров Украины.

В правительстве отметили, что энергетика и коммунальный сектор – это часть критической инфраструктуры, нуждающейся в бесперебойном функционировании.

«Именно поэтому восстановление контрольных мер поможет ей работать лучше, обеспечивая украинцев жизненно необходимыми услугами», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что председатели и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2020 году незаконно назначили себе премий почти на 2,2 миллиона гривен.