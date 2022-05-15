На оккупированных территориях может находиться около 1,5 миллиона тонн зерна, общей стоимостью $450 миллионов

Часть украинских элеваторов находятся на оккупированных Россией территориях, и там уже началась кража зерна. Всего там может быть около 1,5 миллиона тонн зерна, общей стоимостью 450 миллионов долларов.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

«У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях и там уже началась кража зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского», – заявил Горбачев.

Эксперт также не исключает, что украденное в Украине зерно будет поставляться в подсанкционные страны.

«Международные компании способны разобраться, откуда уходит зерно. Не думаю, что кто-нибудь из них будет его покупать. Возможно, она будет поставляться в подсанкционные страны. Следует переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской областях. Его там достаточно много. Думаю, около 1,5 миллионов тонн. Зерно стоит в среднем по $300 за тонну, то есть его общая стоимость – $450 миллионов», - заявил Горбачев.

Напомним, что во время своего визита в Николаев, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что на Николаевщине аграрии перенастраивают логистику для своей продукции.