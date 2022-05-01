Российские солдаты попавшие в плен под Баштанкой: «Нас взяли в кольцо обычные мужики»

Российские военные, которые марте бежали с поля боя в Баштанке, рассказали о том, как их взяли в плен, после того как они попали в кольцо к представителям местной территориальной самообороны.

Видео с военнопленными опубликовал глава Баштанской ОТГ Александр Береговой.

На видео плененные российские солдаты рассказывают о том, что в ночь на 28 февраля они получили приказ выдвигаться в сторону Николаева. В частности, им сообщили, что им предстоит бросок в 260 километров.

«Ехали часа три-четыре, проезжали поселки. Все было спокойной», - рассказывает один из военнопленных.

Когда же колонна военной техники приблизилась к Баштанке, по словам взятого в плен российского солдата, началась «неразбериха», потому что завязался бой. Командир взвода, взятых в плен солдат, командовал ехать всем вперед. Часть техники из колонны горела и, опасаясь, что по БТР могут попасть из РПГ, россияне покинули машину, скрывшись в одном из зданий.

После этого, по словам рассказчиков, спасаясь от продолжающихся обстрелов, они покинули Баштанку на одной из военных машин, позади которой была прикреплена гаубица.

«Двинулись вперед, сидя на этой пушке. То есть по нам продолжался огонь, пока ехали по этой улице. Выехали из поселка, дальше по трассе. Было много брошенной техники. КаМАЗы с БК сгоревшие. Наши машины с ГСМ. Мы ехали где-то под сто, сидя на этой пушке, кто-то, сидя на колесе. Повернули в поле. Там один «Панцирь» горит, второй бросили. Была другая битая техника», - рассказали военные.

Обстрелы продолжились и вдоль трассы, когда сдавшиеся в плен солдаты пересели с пушки в кузов КаМАЗа. Оказалось, что среди тех, кто сбегал с поля боя, были и офицеры. После того, как военный автомобиль перестал ехать, группа из 11 российских солдат, среди которых был майор российской армии, ушли в лес. Переночевав под дождем в лесу, российские оккупанты хотели обойдя Баштанку, двигаться дальше, но попали в кольцо баштанской теробороны.

«По итогу забрели вглубь, где нас, я так понял, в кольцо взяла тероборона по совместительству с охотниками. Пара человек была с автоматами, а все в основном были с ружьями. Когда командиры начали вести с ними диалог, то они нам сказали: «Нам война не нужна». БК (боекомплекта) у нас было по минимуму. И вообще с гражданскими никто воевать не собирался. Они все без формы были мужики обычные. Сперва их было человек 15, а потом они фух-фух-фух и пару минут мы были в кольце», - рассказали взятые в плен российские солдаты.

Напомним, во вторник, 1 марта, российские оккупационные войска пытались захватить Баштанку. Им это не удалось, а часть техники у них отобрали местные жители.