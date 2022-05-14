«Знаю о пяти погибших студентах»: Директор Мариупольского электромеханического техникума, который удалось переместить на Тернопольщину

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15.05.2022 00:29

Директор Мариупольского электромеханического техникума Елена Верескун рассказала о том, что учебное заведение удалось переместить на Тернопольщину и возобновить образовательный процесс. Она пытается найти своих студентов и уже знает о гибели пяти из них.

Историю преподавательницы рассказали на странице Тернопольской областной военной администрации.

«Русский сапог прошелся и в моей квартире. Солдат сорвал украинский флаг с моей стены и сказал: «Вы гражданка страны, которой не существует», – вспоминает Елена Верескун, и.о. директора Мариупольского электромеханического техникума.

Женщине удалось спастись из-под обстрелов российских военных. С больным мужом они приехали в Тернополь.

«Труднее всего то, что там нет информации. У меня не было месяца связи и я не знала, что будет дальше. Сейчас уехать из Мариуполя практически невозможно. «Фильтрационные лагеря» – это ужасающие слова, ставшие реальностью. Они уже наводят страх. Российские военные делают все возможное, чтобы люди не уехали из города», - рассказала женщина.

Отмечается, что преподавательница продолжает борьбу на своем фронте. Их учебное заведение удалось переместить в Тернопольскую область и возобновить образовательный процесс.

Она тоже пытается найти своих студентов. Собирает информацию о каждом. Части из них удалось выбраться на подконтрольные территории Украины.

«Я знаю о 5 погибших студентах, оставшихся под завалами в Мариуполе. Одного в упор расстрелял русский солдат. Боюсь, что получу подобную новость еще не раз».

При этом на вопрос: «Скоро ли Украина победит?», Елена утвердительно отвечает, что да.

Женщина верит, что победа уже близка, что она снова сможет вернуться в свой город, снова провести вступительную кампанию в учебном заведении.

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