«Знаю о пяти погибших студентах»: Директор Мариупольского электромеханического техникума, который удалось переместить на Тернопольщину

Директор Мариупольского электромеханического техникума Елена Верескун рассказала о том, что учебное заведение удалось переместить на Тернопольщину и возобновить образовательный процесс. Она пытается найти своих студентов и уже знает о гибели пяти из них.

Историю преподавательницы рассказали на странице Тернопольской областной военной администрации.

«Русский сапог прошелся и в моей квартире. Солдат сорвал украинский флаг с моей стены и сказал: «Вы гражданка страны, которой не существует», – вспоминает Елена Верескун, и.о. директора Мариупольского электромеханического техникума.

Женщине удалось спастись из-под обстрелов российских военных. С больным мужом они приехали в Тернополь.

«Труднее всего то, что там нет информации. У меня не было месяца связи и я не знала, что будет дальше. Сейчас уехать из Мариуполя практически невозможно. «Фильтрационные лагеря» – это ужасающие слова, ставшие реальностью. Они уже наводят страх. Российские военные делают все возможное, чтобы люди не уехали из города», - рассказала женщина.

Отмечается, что преподавательница продолжает борьбу на своем фронте. Их учебное заведение удалось переместить в Тернопольскую область и возобновить образовательный процесс.