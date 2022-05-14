«Знаю о пяти погибших студентах»: Директор Мариупольского электромеханического техникума, который удалось переместить на Тернопольщину

Директор Мариупольского электромеханического техникума Елена Верескун рассказала о том, что учебное заведение удалось переместить на Тернопольщину и возобновить образовательный процесс. Она пытается найти своих студентов и уже знает о гибели пяти из них.
Историю преподавательницы рассказали на странице Тернопольской областной военной администрации.
«Русский сапог прошелся и в моей квартире. Солдат сорвал украинский флаг с моей стены и сказал: «Вы гражданка страны, которой не существует», – вспоминает Елена Верескун, и.о. директора Мариупольского электромеханического техникума.
«Труднее всего то, что там нет информации. У меня не было месяца связи и я не знала, что будет дальше. Сейчас уехать из Мариуполя практически невозможно. «Фильтрационные лагеря» – это ужасающие слова, ставшие реальностью. Они уже наводят страх. Российские военные делают все возможное, чтобы люди не уехали из города», - рассказала женщина.
Отмечается, что преподавательница продолжает борьбу на своем фронте. Их учебное заведение удалось переместить в Тернопольскую область и возобновить образовательный процесс.
Она тоже пытается найти своих студентов. Собирает информацию о каждом. Части из них удалось выбраться на подконтрольные территории Украины.
«Я знаю о 5 погибших студентах, оставшихся под завалами в Мариуполе. Одного в упор расстрелял русский солдат. Боюсь, что получу подобную новость еще не раз».
Женщина верит, что победа уже близка, что она снова сможет вернуться в свой город, снова провести вступительную кампанию в учебном заведении.