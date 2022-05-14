ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты завозят в Мариуполь хлор, чтобы скрыть военные преступления

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 14 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 14 мая.

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00:05 Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе, пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища «Некрополь» в центральном районе Мариуполя.

Так, подчеркивает Андрющенко, оккупанты буквально превращают город в кладбище.