ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты завозят в Мариуполь хлор, чтобы скрыть военные преступления

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 14 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 14 мая.
Информация постоянно обновляется:
00:05 Российские оккупанты массово завозят в Мариуполь хлор для использования в братских могилах. С его помощью захватчики могут попытаться скрыть следы военных преступлений в городе, пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что кроме стремительного увеличения количества братских могил в Мангуше, есть также информация о расконсервации исторического кладбища «Некрополь» в центральном районе Мариуполя.
Так, подчеркивает Андрющенко, оккупанты буквально превращают город в кладбище.
«Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений», - говорится в публикации.