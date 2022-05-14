«Сейчас поддержка Украины означает работу по недопущению глобального голода», - Зеленский

Ситуация на востоке Украины остается очень сложной, но ВСУ постепенно заставят российские войска покинуть Украину, заявил Владимир Зеленский.

Об этом он сказал 14 мая в вечернем обращении к нации , опубликованном Офисом президента.

Также Президент напомнил, о том, что в прошлом году 14 мая в нашем государстве впервые отмечался День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

«2 тысячи 659 украинцев и украинок получили звание Праведников народов мира. Наша страна – четвертая в мире по количеству Праведников. Праведники были во всех регионах нашего государства – от Закарпатья до Крыма, от Одессы до Харькова. И еще далеко не обо всех историях спасения мы знаем. Было много и тех, кто просто не успел рассказать, благодаря ком сохранил жизнь. Мы всегда должны вспоминать, что у нашего народа есть такие Праведники и что даже в самых темных обстоятельствах находятся люди, которые несут свет. Именно такое стремление к добру мы видим и сейчас у украинцев и украинок, помогающих спасать людей от оккупантов, от таких же нацистов», - сказал Зеленский.

Кроме этого, он поблагодарил всех, кто документирует истории войны.

«Я благодарен всем журналистам и просто всем небезразличным людям, которые документируют современные истории спасения и фиксируют для всех поколений нашего народа, через что приходится пройти Украину и как люди проявляют свои лучшие качества, спасая других – знакомых и незнакомых, родных, чужих, детей, взрослых», – сказал Зеленский.

Президентт рассказал, что провел сегодня в Киеве переговоры с делегацией сенаторов США во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчеллом Макконнеллом.

«Считаю, что этот визит демонстрирует прочность двухпартийной поддержки нашего государства, мощь связи между украинским и американским народами. Обсудили разные направления поддержки нашего государства, в том числе оборонное и финансовое. А также усиление санкций против России. Поблагодарил за историческое решение о возобновлении программы ленд-лиза. Призвал официально признать Россию государством-террористом», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что один из вопросов, которым занимается фактически ежедневно – это продовольственная безопасность.

«Все больше стран мира осознают, что Россия, заблокировав для нас Черное море и продолжая эту войну, ставит десятки других стран перед угрозой ценового кризиса на рынке продовольствия и даже голода. Сейчас поддержка для Украины – и, прежде всего, оружием – означает работу на недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и гарантируем Украине безопасность, тем быстрее может восстановиться нормальное состояние продовольственного рынка», – сказал Зеленский.

Президент прокомментировал ситуацию на Востоке Украины.

«Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Российские войска до сих пор пытаются показать хотя бы какую-нибудь победу. На 80-й день полномасштабного вторжения это выглядит особенно безумно, но они не прекращают все эти попытки. Я благодарен каждому и каждому, кто держит оборону и приближает и для Донбасса, и для Приазовья, и для Херсона то, что сейчас происходит на Харьковщине. Шаг за шагом заставляем кафиров уйти с нашей земли. Заставим уйти и с украинского моря», – сказал Зеленский.

В завершение обращения Президент предложил при дискуссии о переименовании улиц и площадей обратиться к историям украинских Праведников и увековечить их память.