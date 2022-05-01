Мобилизовали и бросили: в самопровозглашенной «ЛНР» женщины перед военкоматом требовали вернуть мужчин

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области женщины устроили стихийный митинг из-за принудительной мобилизации их мужчин Они заявили, что российские захватчики бросили их мобилизованных мужчин на произвол судьбы в Харьковской области.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

Жены мобилизованных мужчин из города Ровеньки, который с 2014 находится под контролем террористов «ЛНР», устроили стихийный митинг возле местного военкомата. Они заявили, что во время отступления в Харьковской области российские кафиры выехали на технике, а их мужчин бросили на произвол судьбы.

Они также требовали встречи с главарем террористов ЛНР Леонидом Пасечником. Однако другой террорист, с которым общались женщины по телефону, заявил, чтоб те «подавали письменное обращение в военкомат» .