Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Америка признает геноцид украинцев со стороны страны-агрессора российской федерации, если ему будет дано юридическое определение. Для этого наша страна должна обратиться в международный суд.

Об этом она рассказала в эфире общенационального телемарафона.

По словам Квин, Вашингтон не хочет делать выводы до юридического определения.

«Для того чтобы что-то назвать геноцидом - есть юридическая процедура, есть суды. Не то что я говорю, что такого не будет, но этому нужно дать юридическое определение», - сказала она

Дипломат добавила, что после решения международного суда должны последовать санкции.

Напомним, что войну россии против Украины официально признали геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.

Также сейм Литвы признал войну в Украине геноцидом, а россию – страной-террористом