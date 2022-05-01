Новая президент Венгрии осудила агрессию Путина: «Эта война ведется и против нас»

Новая президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации заявила, что война России против Украины ведется и против венгров, осудила российскую агрессию и рассказала, на какие жертвы Венгрия готова идти ради мира.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Эта война не наша война, но эта война ведется и против нас, миролюбивых венгров. Мы стремимся к безопасности, взаимоуважения и процветания. Мы требуем, чтобы военные преступления были расследованы и наказаны! Мы не нейтральны. Мы поддерживаем невинные жертвы и правду. Как члены Европейского Союза и НАТО, мы выполняем свои обязательства, и когда мы имеем право сказать «нет» решению и требуют интересы Венгрии, мы действительно говорим «нет», – сказала она.

Каталин Новак осудила агрессию Путина и заявила о готовности Венгрии быть посредником в переговорах.

По ее словам, Будапешт поддерживает вступление Украины в сообщество европейских стран.

«Мы готовы идти на жертвы ради мира и не мешаем нашим союзникам приносить жертвы. Но мы не согласимся на решения, требующие от венгерского народа большей жертвы, чем боль, которую такие решения причиняют российскому агрессору», – заявила президент Венгрии.

Она также добавила, что Будапешт «настаивал на уважении прав венгров в Украине до сих пор, будет настаивать на этих правах сейчас и будем настаивать на этих правах даже после войны».