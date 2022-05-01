Война на Николаевщине: Отбой воздушной тревоги

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 14 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 мая, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

08:22 Отбой воздушной тревоги в области.

07:43 На территории всей Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Также тревога объявлена в соседней Одесской области.