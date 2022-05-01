Оккупанты на Запорожье в училище обустроили тюрьму для своих военных, которые отказываются воевать

В Запорожской области россияне в курятнике сжигают тела своих погибших военных, а в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

Об этом Запорожская областная военная администрация сообщает в Telegram.

Отмечается, что в поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом.

На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.

«Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения», - говорится в сообщении.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций. Кроме того, сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов российской армии по гражданским объектам области.

Также в селе Константиновка Мелитопольского района россияне роют окопы вдоль реки Молочная. Подобные окопы роют и в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка и т.д.

Напомним, что сбежавшие с войны в Украине российские военные судятся с минобороны рф.