В россии опять обвинили Украину в обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области российской федерации Вячеслав Гладков заявил о «новых обстрелах» со стороны Украины.

Об этом сообщил российский губернатор в своем Tegram-канале.

«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение», - заявил Гладков.

При этом он отметил, что пострадавшему оказывали необходимую медицинскую помощь. Также Гладков пообещал позже предоставить больше информации.

Напомним, ранее в граничащих с Украиной областях рф взорвался склад боеприпасов и обрушился мост.