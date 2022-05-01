В россии опять обвинили Украину в обстреле Белгородской области

Губернатор Белгородской области российской федерации Вячеслав Гладков заявил о «новых обстрелах» со стороны Украины.
Об этом сообщил российский губернатор в своем Tegram-канале.
«Поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение», - заявил Гладков.
При этом он отметил, что пострадавшему оказывали необходимую медицинскую помощь. Также Гладков пообещал позже предоставить больше информации.
Напомним, ранее в граничащих с Украиной областях рф взорвался склад боеприпасов и обрушился мост.