В россии учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за аватарки в соцсети с надписью «нет войне»

Учительницу из российской деревни Шестаково в Смоленской области оштрафовали за надпись «Нет войне» на аватарке в социальной сети ВКонтакте. Женщине придется заплатить 30 тысяч рублей.
Об этом пишет российское издание «7х7»
«Мой ответ на вопрос, зачем я разместила в соцсетях аватарку «Нет войне», вызвал у них искреннее недоумение. Еще больше они удивились, что я сделала это, будучи осведомлена о последствиях. Когда я спросила, не находят ли они нелепой ситуацию, при которой два здоровых мужика, сотрудники полиции, гонят полицейскую машину за 20 км в деревню по бездорожью из-за моей аватарки, они начали оправдываться тем, что это не их инициатива», – рассказала Александра Коротаева.
В результате учительницу оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 «Дискредитация российской армии» КоАП России.
В то же время Коротаева аватарку не сменила. По ее словам, многие поддержали ее и именно так «формируется гражданское общество».
«В школе меня кто-то поддерживает, есть и милитаристы, но мы стараемся избегать разговоров о спецоперации, потому что это порождает конфликты. Но я вижу, как меняются настроения в моем окружении: если поначалу люди радовались победам, то сейчас появилась тревога из-за экономической ситуации. Люди начинают понимать, что мы куда-то не туда пошли», – подытожила женщина.