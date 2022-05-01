«Внештатное! Пробоина ниже ватерлинии!»: Опубликована последняя запись разговора с уничтоженого крейсера «Москва»

Оперативное командование «Південь» опубликовало запись разговора диспетчера ракетного крейсера «Москва» сразу после поражения корабля украинскими ракетами «Нептун» 14 апреля.

Аудио опубликовано в Facebook.

В своей последней записи с крейсера «Москва» диспетчер кричит о двух попаданиях, крене на бок, отсутствии связи с мостиком и необходимости спасения экипажа.

- 6.9.0 Подтверждаю, внештатная! Как слышите? Москва, две пробоины (...) ляжет на бок. Повторяю, ляжет на бок. Подтверждаю пробоину ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов. Провести буксировку нет хода на сближение. Проводим пасивное спасение экипажа, - докладывает диспетчер.

Все это время на фоне орет сирена.

Напомним, 14 апреля ВМС Украины ракетами «Нептун» поразили российский крейсер «Москва». На следующий день советник главы ОП Алексей Арестович подтвердил, что корабль утонул. В итоге суммарный залп крылатых ракет кораблей черноморского флота РФ уменьшился с 72 до 56.