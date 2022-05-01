«Кассеты, фосфор – нам все разрешили»: оккупанты подтвердили, что используют оружие, запрещенное международными конвенциями

Российские оккупанты очередном перехваченном разговоре подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения.

Об этом сообщает СБУ.

«До всего ждут, когда Володьку (путина, - ред.) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополь» сюда накидает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит один оккупант другому.

Это особенно опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

«Таким образом, Россия продолжает грубо нарушать законы и обычаи войны, имея целью уничтожить как можно больше мирных украинцев», - добавили в СБУ

Отмечается, что с 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. СБУ документирует каждый из них.