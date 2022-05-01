В россии задержали «полк ЛНР», который сбежал из Украины - пограничники не знают, что с ними делать

Российские пограничники задержали «полк ЛНР», который убегал с поля боя и забрел в Белгородскую область рф.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В новом перехвате, жена военного из ЛНР, который сейчас находится на территории Херсонской области, рассказывала о попытке одного из подразделений отступить из зоны боевых действий.

«В результате вступили в конфликт с российскими пограничниками: они там попали в какой-то «замес», откуда выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их. По итогам, командование где-то дома, в Ровеньках. А они там. Их пограничники задержали и держат там. Не понимают, кто они, и что с ними делать. Говорят: Кто вы такие, нигде вы не числитесь. Сейчас там разбираются с этим полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедших границу», - сообщили в разведке.

Напомним, ГУР опубликовало имена 2,5 тысячи «кадыровцев», воевавших в Украине - они занимались обысками, пытками над заложниками и разбоем.