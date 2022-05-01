Люди, поддерживающие путина в Германии, частично виноваты в войне, - глава МИД Кулеба

Люди в Германии и Европе, которые поддерживают лидера российских оккупантов владимира путина, «частично виноваты в войне».

Об этом заявил в интервью Bild министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Журналист спросил его о тех, кого унизительно называют «Putinversteher» – путинферштеерами. Это немецкий политический неологизм, дословно «понимающий путина». Таким словом называют политиков и обозревателей в ФРГ, которые сопереживают президенту рф и утверждают, что немцы «должны понимать и позицию путина».

«Я хочу сидеть в зале Международного уголовного суда и видеть путина на скамье подсудимых», – ответил он на вопрос, что хотел бы по итогу войны.

Когда Кулебе сказали в одном из вопросов, что жесткие санкции против России отражаются также и на благосостоянии жителей Германии, он призвал быть дальновидным.

«Иногда лучше помочь другому и пережить короткий период лишений, чем сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, – и просто позволить проблеме в конце концов постучаться в вашу дверь. Нам нужно вместе сдержать и победить россию в Украине, чтобы она никогда не постучала в вашу дверь», – объяснил он.

При этом, Берлин уже понял, что российские энергоносители – это оружие, поэтому поддерживают нефтяное эмбарго рф.

Более того, по словам Кулебы, сейчас Германия является одной из ведущих стран, которая продвигает нефтяное эмбарго.

Также было много разговоров об эмбарго на газ, отметил глава МИД. У него сложилось впечатление, что у Германии есть «принципиальное политическое решение» – зависимость от российского газа является огромной проблемой, от которой надо избавляться.

«Надо им немножко больше времени, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала: российский газ – это оружие. Оружие, которое бьет, которое россия всегда держит у виска и Украины, и Германии, и любой другой европейской страны», – сказал Кулеба.

Министр признал, что в Германии есть те, кому не нравятся санкции против России и поставки оружия. Однако это точно не большинство – в Берлине есть с кем работать для движения в правильном направлении, заверил глава МИД.

Напомним, ранее посол Украины в Германии назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» за отказ приезжать в Киев.