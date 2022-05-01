В разведке США проводят масштабную проверку из-за ошибок в анализе ситуаций в Украине и Афганистане, – СМИ

Разведывательные органы США проводят масштабную внутреннюю проверку методологии оценки боевых возможностей иностранных вооруженных сил из-за ошибок в анализе ситуаций в Украине и Афганистане.

Как передает Укринформ, об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Сенатский комитет по разведке во вторник направил тайное письмо в офис директора Национальной разведки, Министерство обороны и ЦРУ, указав, что эти ведомства в целом недооценили украинских военных в войне с россией и переоценили афганские силы в их противостоянии талибам. По данным источников, авторы письма подвергли сомнению методологию, на которой основывались оценки разведорганов и соответствующие предположения.

Отмечается, что если бы не ошибки в оценках, США могли бы раньше начать поставки оружия в Украину. В преддверии войны разведка сообщила, что Киев, скорее всего, падет в течение трех-четырех дней после российского вторжения.

Кроме того, только Бюро разведки и исследований Госдепартамента дало более точную оценку возможностей украинских вооруженных сил.

Другие разведывательные службы строили свои выводы на данных о количественных преимуществах российской армии в вооружении, технике и живой силе. Однако не учли так называемую «волю к борьбе», которая является одной из самых сложных нематериальных характеристик для разведки.

В то же время отмечается, что разведорганы США дали точные оценки российскому планированию, предшествовавшему вторжению.