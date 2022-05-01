В Херсоне оккупанты пытают взятых в плен мирных жителей

В оккупированном Херсоне российские военные пытают взятых в заложники мирных жителей.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, жители временно оккупированного города, выходя в магазин, ежедневно рискуют попасть в плен оккупантов. Нахождение дома также не спасает херсонцев от похищения.

«Российские военные заходят в подъезды, выбивают двери и вывозят людей в неизвестном направлении», - сказано в сообщении.

Через соцсети местные жители отслеживают передвижение вражеских патрулей и узнают месторасположение вражеских блокпостов на дорогах. Так есть шанс проложить безопасный путь к месту назначения.

В случае попадания на уличную проверку оккупанты производят осмотр тела на наличие татуировок, просматривают содержимое телефона, машины, вещей. Многие не проходят эту «процедуру». После этого людей увозят в неизвестном направлении.

С первых дней оккупации в социальных сетях стали массово появляться сообщения с фото и призывами о помощи в поиске пропавших родителей, жен, детей, друзей.

Херсонцы, побывавшие в плену и вырвавшиеся на подконтрольную Правительству Украины территорию, рассказывают об издевательствах и насилии, которое применялось к ним во время допросов.

«Пытки, похищение и убийство российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда», - подчеркнула она.

Напомним, что ранее в Украине начался первый судебный процесс над российским военнослужащим.