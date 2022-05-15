В Украину для расследования военных преступлений рф приедут 42 международных следователя

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в Буче В Украину для расследования военных преступлений России приедут 42 следователя Международного уголовного суда.

Об этом заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в интервью изданию Le Monde.

По его словам, следователи прибудут в Украину на следующей неделе.

Хан отметил, что это самое большое количество следователей, которых когда-либо отправлял МУС. Среди них — 30 представителей Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики.

Напомним, в середине марта в Украине начала работать следственная группа Международного уголовного суда.

Карим Хан добавил, что необходимо в первую очередь изучить факты и установить истину, и подчеркнул, что рад сотрудничать с украинскими властями. Также прокурор напомнил, что Польша, Литва и Украина создали совместную группу для расследования военных преступлений.